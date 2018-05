L'IRM lance un avertissement: des averses et orages attendus sur le pays à partir de midi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement contre des averses qui pourraient prendre un caractère orageux sur la quasi totalité du pays ce dimanche après-midi.

"A partir de midi, des averses traverseront le pays d'est en ouest. Ces averses pourront devenir localement intenses, avec des orages, des rafales et beaucoup de précipitations en peu de temps. De la grêle sera également possible par endroits", met en garde l'IRM. Cet avertissement concerne toutes les provinces et régions du pays, à l'exception de la côte. Il est valable jusqu'à ce lundi, 1h du matin. (Belga)