L'IRM lance un avertissement pour sol glissant vendredi

(Belga) L'IRM lance un avertissement de couleur jaune pour des conditions de sol glissant sur l'ensemble du pays. Celui-ci sera valable de vendredi 10h00 à samedi 03h00 du matin.

Une zone de précipitations hivernales traversera la Belgique vendredi à partir de la frontière française. Elle atteindra seulement l'extrême nord-est du territoire en fin de journée, indique l'Institut Royal Météorologique. Sur le sud-ouest du pays, l'IRM prévoit des chutes de neige pouvant parfois se transformer en pluie verglaçante. Ailleurs, il s'agira essentiellement de chutes de neige. La couche de neige pourra atteindre une épaisseur de 1 ou 2 cm dans le nord-est du pays, et localement jusqu'à 5 cm ailleurs. L'IRM annonce dès lors des conditions de sol glissant: soit à cause de quelques centimètres de neige fraîche, soit suite à des pluies (ou des bruines) localement verglaçantes, ou en raison des plaques de givre ou de glace répandues. Cette situation pourra rendre difficile le déplacement des piétons et des cyclistes. Le trafic routier pourra être ralenti voire même devenir dangereux. (Belga)