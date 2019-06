(Belga) L'Institut royal de météorologie (IRM) lance un avertissement jaune en vue d'une zone de pluie active dans la nuit de mardi à mercredi.

Localement, des cumuls de pluie de plus de 20 millimètres en six heures sont possibles dans la moitié nord- est du pays. Le code jaune vaut pour Bruxelles et les provinces de Liège, Namur, Brabant wallon, Luxembourg, Brabant flamand, Limbourg et Anvers. (Belga)