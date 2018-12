L'IRM lance une alerte aux conditions glissantes sur toute la Belgique

(Belga) L'Institut royal météorologique a lancé une alerte jaune, et brièvement orange, aux conditions glissantes pour l'ensemble du territoire belge jusqu'à 11h00 dimanche. Samedi soir et cette nuit, une perturbation traversera le pays d'ouest en est avec de la neige ou de la pluie verglaçante, se transformant ensuite en pluie.

Entre 0 et 1 cm de neige est attendu dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, d'Anvers, du Hainaut et les deux de Brabant. Celles de Namur et Limbourg pourraient être recouvertes d'un petit manteau compris entre 0 et 4 cm, alors que celles de Liège et Luxembourg pourraient se voir couvrir d'une couche jusqu'à 10 cm d'épaisseur. (Belga)