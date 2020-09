L'IRM lance une alerte jaune aux pluies abondantes

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi après-midi une alerte jaune sur tout le territoire belge en raison de fortes précipitations. L'avertissement s'étend de samedi 15h00 à dimanche 10h00.

"Différents noyaux dépressionnaires continueront de déterminer notre temps cet après-midi, ce soir et cette nuit. Il faudra encore s'attendre à d'abondantes précipitations, qui viendront s'ajouter à ce qui est déjà tombé durant les 24 dernières heures", indique l'IRM dans un communiqué. Des valeurs de 25 à 50 mm ou plus ont été observées localement en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut. Selon les prévisions de l'IRM, jusqu'à 10 mm de précipitations pourraient encore tomber dans l'ouest et le sud-ouest du pays durant cette seconde partie d'après-midi et ce soir. Une nouvelle zone de pluie active apportera par ailleurs, cette nuit, 15 à 25 mm supplémentaires dans la plupart des régions. Dans le courant de la journée de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. Parallèlement à l'intensité des précipitations, des rafales de vent atteindront samedi après-midi, cette nuit et temporairement encore dimanche matin des valeurs de 80 km/h ou un peu plus dans la région côtière. (Belga)