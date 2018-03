L'IRM lance une alerte orange pour le verglas

(Belga) L'Institut royal météorologique a lancé une alerte orange pour le verglas. Entre vendredi midi et samedi matin, les automobilistes et les autres usagers doivent se montrer particulièrement prudents sur les routes et les trottoirs.

Tout le pays est concerné par cette alerte. L'IRM prévoit des conditions de sol glissant généralisées. Le trafic sera "très pénible et très dangereux". "Il est vivement conseillé de retarder ses déplacements." Cet après-midi, une perturbation traverse le pays depuis le sud. Les premières précipitations sont des pluies verglaçantes, ce qui rend les routes particulièrement glissantes. Une accumulation de neige de 1 à localement 5 cm sera possible. Dans la nuit de vendredi à samedi, les chutes de neige céderont temporairement la place à des pluies verglaçantes, puis le temps deviendra sec. Toutefois, il gèlera jusque demain matin et les conditions resteront donc glissantes. (Belga)