L'IRM met en garde contre d'intenses averses à venir: le numéro d'urgence 1722 activé

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde dimanche contre de fréquentes précipitations encore attendues dans la soirée, sous forme de périodes de pluie continue ou d'averses parfois fortes. Le numéro d'urgence 1722 a dès lors été activé.

Sur les provinces de Flandres occidentale et orientale et du Hainaut, les cumuls supplémentaires pourront par endroits atteindre 20 mm ou un peu plus. Raison pour laquelle l'IRM a émis un avertissement jaune jusque minuit pour ces régions. Etant donné ces conditions, le SPF Intérieur a activé le numéro d'urgence 1722, que l'on peut joindre pour les interventions de pompiers non urgentes. Cela permet de désengorger le numéro 112 pour les réelles urgences, qu'elles soient médicales ou nécessitent le déplacement de pompiers.

Par ailleurs, les prévisions météo de la semaine à venir ne sont guère encourageantes.