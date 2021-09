L'IRM met en garde contre des averses intenses et orageuses

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis jeudi soir une alerte jaune aux orages à compter de vendredi 11h00 jusqu'à minuit pour l'ensemble du pays.

De nouvelles averses intenses et orageuses s'abattront sur l'ensemble des provinces, avec localement beaucoup de précipitations en peu de temps et un risque de grêle. Des cumuls de 10 à 15 mm en une heure sont possibles. En cas d'orage, les rafales de vents peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h, voire localement un peu plus, avertit l'IRM. (Belga)