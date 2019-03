L'IRM met en garde contre les rafales de vent

(Belga) L'ensemble du territoire belge est placé sous le code jaune de vigilance ce dimanche, de 10h à 18h, en raison des fortes rafales de vent, annonce l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Le code orange, qui invite à suivre les conseils des autorités compétentes, est même prononcé pour le début d'après-midi à la Côte, en Flandre orientale, en Flandre occidentale ainsi qu'en province d'Anvers. Le numéro d'appel des secours pour des situations non-urgentes 1722 a été automatiquement réactivé.

L'IRM prévoit ce dimanche un vent fort à très fort, voire tempétueux au littoral. Entre 12h et 18h, ces rafales pourront atteindre jusque 100 km/h. Déjà fermés samedi, les parcs régionaux bruxellois resteront inaccessibles jusque mardi matin. Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt) et en particulier à proximité des arbres. (Belga)