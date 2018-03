Le verglas transforme les routes en patinoires: "Il y a plusieurs accidents. C'est très très glissant"

L'IRM (Institut royal météorologique) appelle à la prudence: le sol risque d'être glissant dans l'ensemble du pays dès ce vendredi matin. Des averses de neige ou de pluie verglaçante arrivent par le sud avant d'atteindre le centre du pays en début d'après-midi, et le nord en fin de journée. Dès 10h, des témoins ont prévenu que les routes étaient très glissantes dans le Hainaut.

Après plusieurs jours à grelotter, nous terminons la semaine sous la neige... Une offensive hivernale qui n'épargnera personne. Il pourrait s'agir de pluies verglaçantes par endroits. L'arlete au verglas de l'IRM vaut dès 10h ce matin et jusqu'à la nuit prochaine.

Et justement, vers 10h00, plusieurs témoignages nous sont parvenus pour signaler des routes très glissantes dans le Hainaut, de Tournai à Charleroi. Les services de secours sont débordés. Le verglas est généralisé dans la région Ath-Tournai. "C'est une véritable patinoire dans les rues de Tournai. Catastrophique !", prévient un autre lecteur. Un camion a d'ailleurs perdu le contrôle sur l'E429 à hauteur de l'échangeur de Tournai vers la France au km 58. Le passage est difficile, ce qui provoque des files et 20 minutes d'embouteillages depuis Frasnes-Lez-Anvaing. "C'est une patinoire sur les routes. Je ne comprends pas que l'IRM ne fasse pas une alerte rouge", a indiqué un autre automobiliste.



Image en provenance du compte Facebook de Romain Devred



Accidents en série dans le Hainaut et en Brabant wallon

Un autre accident s'est produit à quelques kilomètres de là, sur l'E42 venant de Mons. Plusieurs véhicules se sont percutés à hauteur de Vaulx, juste avant d'arriver à Tournai. La passage est là aussi difficile, et on signale 20 minutes de files depuis Gaurain-Ramecroix. "Il y a plusieurs accidents sur la E42 Mons en direction de Tournai. Les routes sont très très glissantes", nous a indiqué un témoin.

Il y a aussi des files dans l'autre sens, comme sur une bonne partie des axes secondaires alentours notamment autour de Leuze-en-Hainaut

sur la N7 ou la N60.



Au moins trois accidents se sont produits, vendredi matin, sur l'autoroute A54 entre Charleroi et Nivelles. Plusieurs automobilistes ont perdu le contrôle de leur véhicule en glissant sur le verglas. On ne déplore pas de blessé grave. Un automobiliste a notamment effectué des tonneaux, dans le sens Charleroi - Bruxelles. Il est sorti indemne de son véhicule mais a toutefois perdu son chien, qui s'est enfui, après cette cabriole.

Sur la N25 entre Nivelles et Ottignies, une voiture est sur le toit à hauteur de Genappe, au km 43.5. Des témoins nous ont contacté vers 12h30 pour nous indiquer qu'ils étaient à l'arrêt complet depuis plus de 20 minutes.

Vers 12h00, d'autres messages nous sont parvenus pour signaler la dangerosité de la situation en Brabant wallon. "A Wavre il pleut sur un sol à -2°. Verglas généralisé. Nombreuses chutes de piétons", nous prévenait un témoin. "Ca glisse du côté d'Overijse et de la E411", indiquait un autre automobiliste.

A Bruxelles aussi cela commençait à glisser, avec deux accidents qui s'étaient produits sur le Ring.



La pluie qui tombe se transforme tout de suite en verglas

Si la neige ne recouvre pas encore le pays, c'est de la pluie qui se transforme directement en verglas qui rend les déplacements dangereux. Tant pour les piétons que les automobilistes. Trottoirs gelés, voitures recouvertes de glace ou pare-brise qui "gèlent instantanément", plusieurs photos nous sont parvenues pour faire état de la situation sur tout le Sud du pays. En début d'après-midi, Bruxelles et le Brabant wallon étaient aussi concernés.





"Route complètement prise par le verglas dans la région de Spy. La pluie qui tombe se fige immédiatement et recouvre tout !"



"Pluie verglaçante sur Namur. C'est très très glissant"



"Mon pare-brise s’est mis à geler en moins de 10 secondes" - Julien



La phase de pré-alerte routière maintenue sur les routes wallonnes

La phase de pré-alerte routière est maintenue en Wallonie, en raison des averses hivernales, neige et pluies verglaçantes. La phase de pré-alerte avait été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle signifie que l'ensemble des moyens permettant de maintenir la mobilité sur le réseau wallon sont déployés, ce qui comprend le rappel des engins de déblocage, le traitement spécifique des côtes à risque et le renforcement des actions d'épandage. Cette phase permet également de mobiliser des forces de police supplémentaires.

Les automobilistes sont priés de rester prudents et vigilants lors des pluies verglaçantes et des chutes de neige, en particulier sur le réseau secondaire. Ils sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manoeuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avant le véhicule précédent et à ne pas dépasser les épandeuses.





Gel généralisé durant la nuit

Vendredi soir, nous prévoyons encore des chutes de neige ou de neige fondante, surtout sur le nord-est et le centre du pays. Plus tard, le temps deviendra graduellement sec avec, durant la nuit, développement d'éclaircies; des bancs de brouillard (givrant) pourraient alors se former sous ces éclaircies. Il gèlera à nouveau partout avec des minima de -1 à -4 degrés.

Dès demain, les températures remontent. Mais ce n'est pas la fin des problèmes pour autant. Sur les routes au contraire, cela peut se transformer en cauchemar à cause de la création de nids de poule qui se créent avec le dégel.

"Le problème ce n'est pas l'eau, car elle ne reste pas emprisonnée dans la structure de la route, elle descend dans les sous-couches puis s'évacue. Ce qui abîme vraiment les routes et fait souffrir nos revêtements, ce sont les variations de températures. Mais cela n'arrive que sur des routes plus anciennes, cela ne doit pas se produire sur des revêtements neufs", a expliqué Laurence Zanchetta, porte-parole de la direction des routes du Service Public de Wallonie.



Quel temps dimanche et en début de semaine prochaine ?

Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec risque de quelques ondées locales. Les maxima se situeront autour de 7 degrés dans le centre du pays, sous un vent sensible de secteur sud-ouest.

Lundi et mardi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés, mais les minima seront voisins de 0 degré.