L'offensive hivernale a débuté dans le sud du pays: "Il y a plusieurs accidents. Les routes sont très glissantes"

L'IRM (Institut royal météorologique) appelle à la prudence: le sol risque d'être glissant dans l'ensemble du pays dès ce vendredi matin. Des averses de neige ou de pluie verglaçante arrivent par le sud avant d'atteindre le centre du pays en début d'après-midi, et le nord en fin de journée. Dès 10h, des témoins ont prévenu que les routes étaient très glissantes dans le Hainaut.

Après plusieurs jours à grelotter, nous terminons la semaine sous la neige... Une offensive hivernale qui n'épargnera personne. Il pourrait s'agir de pluies verglaçantes par endroits. L'arlete au verglas de l'IRM vaut dès 10h ce matin et jusqu'à la nuit prochaine.

Et justement, vers 10h00, plusieurs témoignages nous sont parvenus pour signaler des routes très glissantes dans le Hainaut, de Tournai à Charleroi. "Il y a plusieurs accidents sur la E42 Mons en direction de Tournai. Les routes sont très très glissantes", nous a indiqué un témoin. "C'est une véritable patinoire dans les rues de Tournai. Catastrophique !", prévient un autre lecteur.



Du sud vers le nord

La zone de précipitations envahit lentement notre pays à partir du sud. C'est donc en Ardenne et le long de la frontière française que les premiers flocons tombent. Dès la mi-journée, cette zone de précipitations traversera notre pays et atteindra le nord en fin d'après-midi. Le déplacement des piétons et des cyclistes peut ainsi être rendu difficile. Le trafic routier peut être ralenti et même devenir dangereux. L'IRM recommande dès lors aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer sa vitesse.



Gel généralisé durant la nuit

Vendredi soir, nous prévoyons encore des chutes de neige ou de neige fondante, surtout sur le nord-est et le centre du pays. Plus tard, le temps deviendra graduellement sec avec, durant la nuit, développement d'éclaircies; des bancs de brouillard (givrant) pourraient alors se former sous ces éclaircies. Il gèlera à nouveau partout avec des minima de -1 à -4 degrés.

Dès demain, les températures remontent. Mais ce n'est pas la fin des problèmes pour autant. Sur les routes au contraire, cela peut se transformer en cauchemar à cause de la création de nids de poule qui se créent avec le dégel.

"Le problème ce n'est pas l'eau, car elle ne reste pas emprisonnée dans la structure de la route, elle descend dans les sous-couches puis s'évacue. Ce qui abîme vraiment les routes et fait souffrir nos revêtements, ce sont les variations de températures. Mais cela n'arrive que sur des routes plus anciennes, cela ne doit pas se produire sur des revêtements neufs", a expliqué Laurence Zanchetta, porte-parole de la direction des routes du Service Public de Wallonie.



Quel temps dimanche et en début de semaine prochaine ?

Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec risque de quelques ondées locales. Les maxima se situeront autour de 7 degrés dans le centre du pays, sous un vent sensible de secteur sud-ouest.

Lundi et mardi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés, mais les minima seront voisins de 0 degré.