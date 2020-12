L'offensive hivernale se poursuit: Pluie, vent et neige s'allient pour le dernier dimanche de l'année

En Ardenne (au dessus de 400¬m), les précipitations tomberont sous forme de neige ce dimanche.

L'Institut royal météorologique prévoit des rafales de 80 à 100 km/h jusqu'en début de soirée sur l'ensemble du territoire belge ce dimanche. Outre le vent, l'IRM a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte orange pour les conditions de circulation.

Les chutes de neige s'intensifieront progressivement en Ardenne pour ne diminuer qu'en cours de soirée ou de nuit. D'ici lundi matin, les cumuls de neige fraîche pourront atteindre 10 à 25 cm en Ardenne, voire localement un peu plus. David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'IRM, explique au micro de Bel RTL ce dimanche matin: "Si la température maximale est proche de 1 degré, on pourrait avoir 30 à 40 centimètres de neige. Si par contre c'est 1,5 à 2 degrés, quelque chose n'est pas encore certain dans les prévisions, ce sera 15 à 20 ou 25 centimètres dans la région de Saint-Hubert. Ailleurs, dans les hautes Fagnes, il y aura un peu moins, 10 à 20 centimètres." Etant donné le vent soutenu, il faudra également craindre la formation d'importantes congères.

Durant la nuit de dimanche à lundi, des plaques de givre ou de glace ainsi qu'une averse à caractère hivernal pourront également rendre les routes glissantes par endroits dans les autres régions du pays.

Par ailleurs, la police demande de ne pas aller profiter massivement de la neige dans les régions concernées.