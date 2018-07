L'orage cloue au sol les avions à l'aéroport de Bruxelles: "On attend sur la piste avec l'avion qui bouge sous les rafales de vent!"

Des orages et des averses se sont abattues sur plusieurs régions de la Belgique ce jeudi après-midi. Du côté de Bruxelles, les intempéries ont eu des conséquences sur les activités à l'aéroport de Zaventem. Des passagers bloqués nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: "Je suis bloqué dans l'avion sur la piste. Impossible de décoller à cause d'un gros orage! On attend sur la piste avec l'avion qui bouge sous les rafales de vent!", nous a écrit Ludovic vers 17h40. Il était coincé dans un avion de Brussels Airlines.



Même situation pour Véronique, bloquée dans un appareil de TUI. "Plus d'une heure cloués au sol à cause de l'orage et on attend toujours", a-t-elle indiqué vers 18h10, photo à l'appui:





Nous avons contacté la porte-parole de l'aéroport de Bruxelles, elle a confirmé ces informations. "Nous avons pris des mesures particulières depuis 17h en raison des averses et des orages. Il ne peut plus y avoir de personnel sur le tarmac. Cela concerne par exemple le personnel qui charge un avion, qui remplit les réservoirs, les techniciens qui mettent les freins aux avions, etc. Toutes ces opérations ne peuvent pas se dérouler, ce qui freine les départs depuis environ 17h", nous a indiqué Nathalie Pierard vers 18h20.



De son côté, une représentante de Brussels Airlines nous a précisé qu'une vingtaine d'avions de la compagnie ont dû attendre sur le tarmac durant les intempéries.



La situation s'est progressivement rétablie entre 18h30 et 19h.