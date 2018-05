L'orage va s'abattre sur la majorité du pays dans l'après-midi

(Belga) Le temps sera chaud et lourd mardi après-midi sur la majorité du pays, avec un risque de fortes averses orageuses, localement accompagnées de grêle et de précipitations abondantes, selon les prévisions de l'IRM. Le mercure grimpera jusqu'à 20 à 25 degrés.

Mardi après-midi, sous l'effet de l'instabilité de l'atmosphère, les nuages cumuliformes continueront à se développer et pourront donner lieu à de fortes averses orageuses, localement accompagnées de grêle et de précipitations abondantes. Le risque de telles averses sera toutefois plus limité à la Côte. L'IRM a lancé une alerte orange pour huit provinces du pays ainsi que pour la capitale. Hormis dans les provinces de Luxembourg et de Flandre-Occidentale, "les averses de grêle et/ou des impacts de foudre peuvent causer des dégâts importants", prévient l'institut, qui recommande autant que possible de prendre la route. Il fera chaud et lourd avec des maxima de 20 à 23 degrés en Ardenne, et autour de 24 ou 25 degrés dans le centre ainsi qu'en Campine. A la côte, un vent modéré de secteur nord conduira à un temps moins chaud avec des maxima autour de 19 ou 20 degrés. Mardi soir, des averses orageuses pourraient encore survenir mais celles-ci diminueront progressivement en intensité et en fréquence. Durant la nuit, une averse orageuse locale sera encore possible, mais le temps devrait devenir sec sur la plupart des régions, avec toutefois assez bien de champs de nuages moyens (restants des averses de la soirée). La nuit sera douce avec des maxima de 11 à 15 degrés. Mercredi, les conditions évolueront peu, avec alternance d'éclaircies, parfois larges, et d'averses orageuses. Jeudi sera une nouvelle journée instable avec des averses encore localisées le matin, et nettement plus actives et répandues l'après-midi et le soir. Ce week-end et lundi prochain, la chaleur s'installera sur le pays. Dans le centre, les maxima flirteront avec les 29 degrés. Les débuts de journée devraient être assez ensoleillés, mais un orage local de chaleur pourraient se former vers le soir, surtout dimanche et lundi. (Belga)