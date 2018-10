L'ouragan Michael a fait au moins 30 morts aux Etats-Unis, selon un nouveau bilan

(Belga) Au moins trente personnes ont été tuées lors du passage de l'ouragan Michael sur quatre Etats du sud des Etats-Unis la semaine dernière, selon un nouveau bilan des autorités locales citées mardi par les médias.

Douze corps ont été retrouvés dans le comté de Bay, a indiqué le shérif Tommy Ford, portant à vingt le nombre de morts en Floride. L'ouragan de catégorie 4 a frappé de plein fouet le 10 octobre la zone côtière du golfe du Mexique près de la ville de Panama City. Il a également fait un mort en Géorgie, trois en Caroline du Nord et six en Virginie. L'ouragan a laissé dans son sillage des scènes de désolation en Floride. Les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse encore alors que les opérations de recherche dans les décombres se poursuivent. En Floride, près de 137.000 foyers et commerces étaient toujours mardi sans électricité et de nombreux points de distribution d'eau et de nourriture étaient encore en place dans différents comtés de l'Etat. Plusieurs municipalités ont instauré des couvre-feux nocturnes et la majorité des écoles des zones touchées par l'ouragan sont fermées jusqu'à nouvel ordre. (Belga)