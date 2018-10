L'ouragan Willa atteint la côte ouest du Mexique

(Belga) Avec des vents allant jusqu'à 195 km/h, l'ouragan Willa a atteint mardi soir le nord-ouest du Mexique. Le centre de l'ouragan rétrogradé en catégorie 3 est arrivé à proximité de la ville d'Escuinapa, dans l'état de Sinaloa, a indiqué l'institut local de météorologie.

L'ouragan se déplace à 17 km/h. Sinaloa et l'état de Nayarit devraient être les plus touchés. Willa a légèrement perdu en intensité à l'approche des côtes mexicaines. A l'Ouest et au Nord, l'ouragan a généré de fortes pluies et des orages, touchant également plusieurs stations balnéaires du Pacifique. (Belga)