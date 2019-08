La Belgique a été bien arrosée la nuit dernière: que nous réserve la fin de semaine ?

Des orages et de averses intenses ont rincé le sol belge durant la nuit de mercredi à jeudi. Rien de très violent (les pompiers n'ont pas été spécialement sollicités), mais une fameuse quantité d'eau tombée du ciel en quelques heures, selon les régions.

Cet épisode perturbé ne marque pas pour autant la fin de l'été, vous allez le voir.

Un jeudi découpé

Le ciel sera d'abord très nuageux jeudi matin, prévoit l'Institut royal météorologique, avec quelques faibles pluies résiduelles surtout sur l'est du pays. En cours de journée, les éclaircies reviendront à partir du littoral et la nébulosité deviendra variable. Un risque d'averse subsistera, surtout en Ardenne. Les températures seront en baisse mais elles atteindront encore 20 degrés le long du littoral, 24 ou 25 degrés dans la plupart des régions et 26 degrés en Gaume. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud-ouest ou de directions variables. Il deviendra ensuite généralement modéré d'ouest.

Large soleil vendredi

Vendredi, le temps sera estival avec un soleil parfois voilé par quelques bancs de nuages élevés ou moyens. Maxima de 20 à 25 degrés avec un vent généralement faible d'ouest à sud-ouest.

Pic de chaleur samedi

Samedi, l'arrivée de courants méridionaux chauds conduira à un petit pic de chaleur. Le ciel sera ensoleillé avec tout au plus quelques passages nuageux. Les températures atteindront 26 degrés en bord de mer ainsi qu'en Ardenne, 28 ou 29 degrés dans la plupart des régions et 30 degrés en Campine. Un front froid accompagné d'un ciel plus nuageux abordera le littoral en soirée puis traversera notre pays d'ouest en est au cours de la nuit suivante. Le risque de pluie sera plutôt réduit.

Retour de la fraicheur dimanche

Dimanche, le front froid achèvera de traverser notre pays avec encore un léger risque de pluie. Après son passage, le ciel sera changeant avec possibilité de l'une ou l'autre petite averse isolée. Avec l'arrivée de courants maritimes sensiblement plus frais, les températures ne dépasseront plus que difficilement 20 degrés. Les nuits seront également beaucoup plus fraîches. Lundi, ciel d'alternance avec encore possibilité de l'une ou l'autre petite averse. Maxima proches de 20 degrés.