La Belgique en mode FOURNAISE aujourd'hui et demain: voici les températures attendues

Le temps aride se poursuit dans notre pays et s'accentue même puisqu'on attend des températures allant jusqu'à 36° dans le centre. Toujours pas de pluie à l'exception, peut-être, certaines averses orageuses très localisées, annonce l'IRM (Institut Royal de Météorologie). Il est vivement conseillé de vous abreuver régulièrement. Conséquence de la chaleur, un pic d'ozone est à redouter aujourd'hui, il est donc conseillé aux personnes plus âgées de ne pas sortir dans l'après-midi. A la mer, une brise de mer soutenue s'établira, ce qui rafraîchira quelque peu l'atmosphère l'après-midi. Dans l'intérieur des terres, par contre, le vent sera faible sans direction précise.

En soirée, les quelques éventuelles averses orageuses s'estomperont. La nuit de jeudi à vendredi sera chaude malgré un ciel peu nuageux à serein ; les minima se situeront entre 20 et 23 degrés. En Ardenne, le mercure pourra localement descendre jusque 16 degrés. Le vent faible et variable deviendra modéré d'est à sud-est en cours de nuit.

Vendredi, le soleil brillera de mille feux le matin. Les maxima resteront très élevés: 29 degrés en Haute Ardenne, 30 degrés à la côte, 33 à 36 degrés dans le centre et 36 degrés ou un peu plus en Campine. Le vent sera faible à localement modéré de secteur sud-est ou de directions variées. Quelques nuages élevés ou cumulus se développeront avec éventuellement un faible risque d'une averse ou d'un orage isolé l'après-midi et le soir.





La faute à la faiblesse du jetstream

Pour rappel, les chaleur et sécheresse persistantes de ces dernières semaines sont causées par un anticyclone qui ne bouge pas au-dessus de la tête des habitants de l'Europe de l'Ouest, des Açores au nord de la Norvège. Il n'y a pas de nuages et pas de vraie pluie chez nous, alors que l'Europe de l'est est coincée sous les nuages depuis des semaines. Pourquoi cet immobilisme de l'anticyclone ? Il est provoqué par la faiblesse du Jestream, ce courant aérien situé entre 10 et 15 km d'altitude qui circule d'ouest en est dans l'hémisphère nord, qui ne parvient pas à déplacer les masses d'air.

Ce courant aérien ralentit toujours en été mais là, il est encore plus lent que d'habitude. Il ne pousse plus les nuages. Pour qu'il reprenne de la vitesse, il faudrait que la température au pôle nord redescende. Ce qui est mal parti (voir les 33° dans le nord de la Norvège en début de semaine, au-delà du cercle polaire)... Ce temps chaud et sec pourrait donc encore persister un bon moment.





Un peu de fraîcheur samedi accompagnée d'un peu de pluie

Durant la nuit de vendredi à samedi, un front froid s'enfoncera lentement sur le pays depuis l'ouest. Le risque d'averses orageuses augmentera donc par l'ouest en seconde partie de nuit.

Samedi, avec le passage sur la Belgique d'un front froid, nous changerons de masse d'air et reviendrons vers des températures moins chaudes et plus supportables. Cette transition se marquera par une nébulosité variable à abondante donnant lieu à un peu de pluie parfois accompagnées d'averses orageuses. L'après-midi, nous retrouverons des éclaircies depuis la côte. Les maxima grimperont entre 23 et 27 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest-sud-ouest.

Dimanche, il fera à nouveau sec avec des éclaircies. Les maxima avoisineront localement les 27 ou 28 degrés.

De lundi à mercredi, le temps restera souvent sec avec de larges éclaircies. Toutefois, quelques averses resteront parfois possibles. Les maxima se situeront entre 25 et 30 degrés.