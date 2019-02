La Belgique enveloppée par un épais brouillard

(Belga) La journée de vendredi débutera sous une nébulosité importante avec des nuages bas et des bancs de brume et de brouillard assez répandus, ce qui réduira la visibilité à moins de 500 mètres en de nombreux endroits du pays et localement à 200 mètres, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) qui appelle à la prudence sur les routes.

Le risque de formation de brume concerne l'ensemble des provinces. L'alerte jaune au brouillard est en vigueur jusque 16h00 cet après-midi. En cours de journée, des éclaircies pourraient se développer à partir du sud-est du pays et s'étendre lentement vers le centre et l'ouest. Les températures maximales varieront entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible de direction variable, puis il deviendra faible à modéré l'après-midi, de secteur est. Dans la nuit de vendredi à samedi, de larges éclaircies se développeront sur l'ensemble du territoire. En Haute Ardenne, des bancs de brume ou de brouillard (parfois givrant) pourront à nouveau se former. Les minima seront en baisse, affichant des valeurs comprises entre -1 degrés sur les vallées ardennaises et +4 degrés dans l'ouest. Le week-end est annoncé comme doux et ensoleillé avec des maxima compris entre 9 et 14 degrés.