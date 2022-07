La Belgique placée en alerte jaune météo: des orages attendus cet après-midi, le numéro 1722 activé

Après les fortes chaleurs, place aux orages… L’Institut royal météorologique place tout le pays en alerte jusqu’à 23h ce mercredi. L’IRM prévoit les premières pluies dans la matinée. Mais c'est surtout cet après-midi que le risque est important. Le numéro 1722, pour les urgences non-vitales liées aux intempéries, a été activé.

Vous avez probablement eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Après une journée étouffante ce mardi, les températures n'ont pas assez baissé pour rafraîchir les chambres. Et ce mercredi matin, il fait à peine plus frais. Aux aurores, le thermostat affichait déjà plus de 20 degrés.

Après les fortes chaleurs de la veille, on s’attend aujourd’hui à des orages. L’Institut royal météorologique (IRM) a placé toute la Belgique en alerte jaune jusqu’à 23h ce mercredi. Le numéro 1722, pour les urgences non-vitales liées aux intempéries, a d’ailleurs été activé.

Les premières pluies pourraient tomber dans la matinée, et cet après-midi, des orages intenses traverseront l’ensemble du pays, selon l’IRM. Le temps sera néanmoins moins chaud avec des maxima de 23 degrés à la mer à 29 degrés en Campine.

Dans la soirée, quelques averses orageuses seront encore possibles. Ensuite, la tendance aux averses diminuera et les éclaircies s'élargiront. Le nord-est devra probablement composer plus longtemps avec les précipitations. Les minima varieront entre 13 et 18 degrés.

Jeudi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques averses locales. L'après-midi et en soirée, les éclaircies s'élargiront. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et par endroits encore 25 ou 26 degrés dans l'intérieur.

Vendredi, l'IRM prévoit du soleil, des nuages et un risque d'averses en soirée avec des maxima encore autour de 24 degrés.

Ce week-end, le temps sera sec et les températures estivales, avec jusqu'à 30 degrés possibles dimanche.