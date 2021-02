La Belgique sous la neige: gros embarras de circulation ce matin (photos)

Tôt ce matin, la neige sur nos autoroutes a fortement ralenti la circulation, causant par endroits des accidents. On a comptabilisé jusqu'à 200 kilomètres de ralentissement rien que sur les autoroutes flamandes.

Au niveau circulation, l'autoroute E411 était particulièrement encombrée ce matin en direction de Bruxelles. Notre présentatrice météo Vanessa Matagne témoigne: "J'ai mis le double du temps pour faire Spy-Bruxelles ce matin. La E411 était et est toujours sous la neige de Namur jusqu'à Bruxelles. A 5h, j'ai suivi le service d'épandage : il n'y avait qu'une bande de circulation visible - c'est toujours le cas. Les autres sont verglacées et sous la neige. Et attention aussi dans l'échangeur de Daussoulx, qui est une vraie patinoire."

Le ring de Bruxelles vers Waterloo ainsi que la E19 vers Bruxelles sont également particulièrement ralentis.

Vers 8h00, 200 kilomètres de ralentissement ont été constatés sur les autoroutes flamandes. "C'est beaucoup en ces temps de crise sanitaire", a indiqué le porte-parole du centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum), Peter Bruyninckx. "C'était une heure de pointe difficile en raison des conditions hivernales", selon M. Bruyninckx. "En Flandre, il n'y avait pas tant d'embouteillages, mais il y avait des ralentissements à cause des chutes de neige et des routes glissantes".

Le porte-parole du centre flamand du trafic explique que les conducteurs se sont bien adaptés aux conditions hivernales et que presque aucun accident n'a été constaté. Le trafic est plus fluide depuis la fin de l'heure de pointe. Les autoroutes du nord du pays sont désormais praticables, mais M. Bruyninckx appelle les conducteurs à la plus grande vigilance

Plusieurs accidents côté francophone, dont des blessés graves à Franière

Ce matin peu avant 5h sur l'autoroute E19 à hauteur de Maisières dans le sens Bruxelles - Paris, un camion s'est couché sur le flanc. Pas de blessé à déplorer, mais le poids lourd s'est couché avec son chargement de ciment. L'accident n'a toutefois pas entravé la circulation.

Hier soir, vers 22h30, un autre accident s'est produit route de la Basse Sambre à Franière, près de Floreffe. Trois jeunes qui circulaient dans une voiture ont glissé sur une plaque de verglas et percuté un poteau. Deux d'entre eux sont grièvement blessés. Le troisième est légèrement touché. Les conditions météo mais aussi la vitesse seraient en cause.

Un peu plus tôt dans la soirée, six voitures sont entrées en collision sur l'E42 à hauteur de Spy en direction de Liège. Selon les pompiers de la zone de secours Val de Sambre, on déplore des blessés légers. quatre personnes ont dû être transportées à l'hôpital. > Lire l'article

Enfin, des accidents se sont aussi déroulés hier soir vers 19h30 sur le grand ring de Charleroi à hauteur de Châtelet, dans les deux sens. Plusieurs véhicules ont été impliqués. Le verglas est en cause. Des ambulances ont été envoyées sur place. > Lire l'article

Vigilance jaune

La vigilance est plus que jamais de mise si vous prenez la route ce matin. Rappelons que l'alerte jaune est vigueur au moins jusqu'à demain. L'Institut royal météorologique (IRM) a en effet mis en garde contre des conditions glissantes sur tout le pays dès l'aube et jusqu'à demain mardi matin.

Lundi et la nuit prochaine, quelques chutes de neige, généralement peu importantes, se produiront encore par endroits (1 à 3 cm). Des plaques de glace pourront également rendre les routes glissantes par endroits.

