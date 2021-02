La Belgique sous la neige: les routes restent glissantes, les équipes d'épandage "pas près d'aller se coucher"

Ce mardi soir et ce mercredi matin, la prudence est toujours de mise, en raison d'une alerte aux conditions glissantes qui concerne l'entièreté du pays. Mardi soir, la situation était sous contrôle sur l'ensemble des grands axes, expliquait, en direct, notre reporter Michael Menten. Cependant, sur le réseau secondaire, les routes étaient toujours très difficiles d'accès. "Dans certaines régions les épandeuses tournent toujours à l'heure qu'il est, dans le Hainaut par exemple, à Namur dans le Brabant wallon et à Bruxelles aussi". Cela fait plus de vingt-quatre heures que les équipes se succèdent pour répandre du sel et elles ne sont pas près d'aller se coucher, puisque de nouvelles chutes de neige étaient attendues.

Adapter sa vitesse

La Cellule d’Action Routière(CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route reste activée. Il est recommandé à tous les usagers de rester prudent et vigilant, en particulier sur le réseau secondaire. "Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus hiver), bien vérifier l’état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses".

Ce lundi soir, un accident s'est produit sur l'A54, à hauteur de Gosselies. Une personne a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté la berme centrale.

©Fabian Vanhove



Par ailleurs, la circulation ferroviaire est perturbée depuis 17h30 lundi sur la ligne Bruxelles-Mons en raison d'un blocage du système d'aiguillage causé par les conditions climatiques, indique le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Seules trois voies sur neuf sont actuellement disponibles en gare de Braine-Le-Comte. Plusieurs trains ont été supprimés, d'autres ont subi des retards.



Les gares de Soignies, Ecaussinnes et Manage sont également affectées. Les équipes d'Infrabel sont sur place. Le trafic ferroviaire a également été interrompu lundi entre 14h30 et 17h00 entre Bruxelles et la frontière française. Deux trains en direction de Londres et un autre provenant de France ont été supprimés en raison de problèmes occasionnés par le froid.