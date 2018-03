La Belgique va rester sous les nuages encore plusieurs jours

(Belga) Le ciel restera très nuageux jeudi mais, dans l'ensemble, les pluies s'estomperont progressivement du littoral au centre. La partie sud du pays devra encore composer avec des périodes de pluie, prévoit l'Institut royal météorologique. Sur le relief, de la neige fondante sera encore temporairement possible. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la mer. Le vent sera faible à souvent modéré de secteur ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, les dernières pluies nous quitteront, direction le nord de la France, l'Allemagne et le Grand- Duché de Luxembourg. Quelques timides éclaircies seront possibles sur l'ouest et le centre. Ailleurs, la nébulosité restera abondante avec des nuages bas qui pourront réduire la visibilité en Ardenne. Minima légèrement positifs sous un vent faible ou modéré d'ouest revenant au sud-ouest. Vendredi sera à nouveau une journée nuageuse, à de timides apparitions du soleil près. Seules quelques gouttes seront possibles par moments. Les maxima varieront entre 4 et 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 7 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest. Ce week-end, les champs nuageux resteront encore nombreux avec parfois de la pluie, surtout dimanche matin.