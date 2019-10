La brume dévoilera un temps ensoleillé

(Belga) La grisaille et la brume cèderont peu à peu le pas aux éclaircies, indique mardi l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la matinée. Les températures seront douces dans les prochains jours.

Le soleil s'imposera mardi en cours de journée face aux nuages bas et à la bruine de la matinée. Les maxima s'établiront à 11°C en Ardenne et 16°C dans les plaines. Le vent, d'abord modéré, faiblira. De larges éclaircies domineront encore en début de soirée. Ensuite, la nébulosité augmentera à partir du sud du pays et, en fin de nuit, quelques faibles bruines ne seront pas à exclure dans l'extrême sud du pays. Les températures minimales oscilleront entre 6 et 12°C. Mercredi, le scénario se répétera avec un temps gris et faiblement pluvieux en début de journée, remplacé par un temps sec et ensoleillé en cours de journée. Le mercure grimpera jusqu'à 19°C.