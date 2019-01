La cellule wallonne d'action routière recommande aux automobilistes d'être prudents

(Belga) La cellule wallonne d'action routière (CAR) recommande aux automobilistes d'être prudents sur les routes ce vendredi. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des averses hivernales, avec une accumulation possible de 1 à 2 cm de neige. Ces précipitations pourraient rendre les routes glissantes, en particulier au sud du sillon Sambre et Meuse.

La cellule - qui comprend le centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale de la route - assure que "tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales". Elle recommande néanmoins aux usagers d'être vigilants, surtout sur le réseau secondaire. "Tous les automobilistes, y compris les chauffeurs de poids lourds, sont invités à adapter leur vitesse , éviter toute manœuvre brutale, ne pas dépasser les épandeuses, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et être très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes, ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts", ajoute la CAR dans un communiqué. Les usagers de la route sont invités à se renseigner, avant tout départ, quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon sur les sites web: //trafiroutes.wallonie.be ou //www.inforoutes.be (Belga)