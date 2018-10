L'hiver arrive, il est temps d'équiper son véhicule: voici quelques conseils

Alors que de la neige fondante pourrait faire son apparition en fin de nuit de lundi à mardi, selon les prévisions météorologiques de l'IRM, la Cellule d'Action Routière (CAR) appelle lundi les automobilistes de Wallonie à s'assurer qu'ils sont bien préparés pour l'hiver. Alors que novembre approche, il est en effet déjà temps de penser aux pneus neige, entre autres.

"Tous les automobilistes sont invités à vérifier l'état général de leur véhicule, le bon fonctionnement des phares, l'état de leur batterie et le niveau de liquide du lave-glace. Il est également conseillé de prévoir les équipements nécessaires (pneus neige) et de bien nettoyer les pare-brises avant et arrière, ainsi que les vitres latérales et les rétroviseurs", prévient la Cellule d'Action Routière.

Le Service Public de Wallonie suit bien sûr la situation de près, en ce qui concerne la sécurité sur les routes régionales. Dans le sud de la Wallonie, où de la neige devrait encore tomber mardi en matinée, une accumulation temporaire de quelques centimètres est possible. L'IRM prévoit, en neige fondante ou non, de 0 à 6 cm sur la province de Luxembourg mardi en journée. (Belga)