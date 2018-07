La chaleur endommage l'autoroute E314 vers Bruxelles: "Le macadam s'est déformé!"

Photo envoyée via Alertez-nous

L'autoroute E314 vers Bruxelles a été partiellement fermée à hauteur d'Aarschot jeudi vers 17h00, la chaussée ayant été endommagée par la chaleur. Les températures élevées ont en effet soulevé le revêtement au niveau de la sortie 22, indique l'agence flamande en charge du trafic routier, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Julie passait par là ce jeudi après-midi, elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Le macadam s'est déformé sur la E314!", a-t-elle confié.



L'agence régionale tente de faire des réparations, les plus rapides possibles. Un entrepreneur va, dès jeudi soir, faire des réparations temporaires en recouvrant la zone avec de l'asphalte froid, mais il n'est pas certain que la route pourra alors être rouverte. Des réparations définitives seront envisagées en fonction de la chaleur attendue la semaine prochaine. La circulation n'a cependant pas été arrêtée, elle peut passer par la longue bretelle d'entrée d'Aarschot sur la E314. La police est présente jusqu'à l'arrivée des signalisations de travaux.