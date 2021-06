La chaleur s'installe jusqu'à jeudi au moins

(Belga) Le temps restera chaud et ensoleillé ce lundi, avec seulement quelques nuages dans la partie nord-ouest pays. Les températures maximales seront comprises entre 23 degrés en bord de mer et 29 ou 30 degrés en Campine, sous un vent faible à localement modéré de direction variable ou d'ouest à nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Pendant la nuit, le temps restera sec mais des nuages, principalement de haute altitude, envahiront le pays par le nord-ouest. Les minima se situeront entre 7 et 16 degrés. Le vent sera généralement faible et au littoral modéré de nord-est. Mardi, le ciel sera plus nuageux, mais le temps devrait rester sec et assez chaud avec des maxima de 20 à 27 degrés. Le mercure grimpera ensuite jusqu'à 30 degrés mercredi. Le temps restera sec la plupart du temps, malgré un risque d'averse orageuse très localement. Les jours suivants, l'IRM prévoit une dégradation des conditions météorologiques avec des risques d'orages à partir de jeudi, puis quelques degrés en moins dès vendredi. (Belga)