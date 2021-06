La course Spa Euro Race annulée après des inondations au circuit de Francorchamps

(Belga) La première journée de Spa Euro Race a été marquée par une météo orageuse. Si les bolides de la Legends Cars Cup, de la Lotus Cup Europe, du Supercar Challenge/GT & Prototype Challenge et du Belcar Endurance Championship ont pu prendre part à diverses séances d'essais libres et qualificatifs, l'après-midi, le circuit a subi de violents orages, comme toute la région, a indiqué vendredi soir le service de communication du circuit.

"Ces intempéries ont causé des inondations importantes entre le virage de la Source et le Raidillon, entraînant la fin des activités sur le circuit. La piste ayant été impactée, le circuit de Spa-Francorchamps et le Royal Automobile Club de Spa ont pris la décision de mettre fin au meeting Spa Euro Race, afin d'assurer la sécurité de tous", explique Séverine Cirlande, du service de communication du circuit. Le Circuit de Spa-Francorchamps oeuvre dès à présent à la remise en état de sa piste afin d'assurer la reprise de ses activités dans les plus brefs délais. Les communes de Spa et Malmedy ont aussi été particulièrement touchées par les intempéries de ce vendredi. A Malmedy, ce sont d'importants grêlons qui se sont abattus sur la cité de la Warche où plusieurs rues étaient sous eau. A Spa également, les importantes chutes de pluie ont provoqué des trombes d'eau qui ont envahi certaines rues. (Belga)