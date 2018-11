La douceur s'installe avec toujours un risque d'averses

(Belga) Jeudi après-midi, les pluies seront suivies d'un temps plus sec à partir de l'ouest du pays avec même quelques éclaircies dans la région côtière. Des averses ne sont toutefois pas à exclure par endroits. Le temps sera doux avec des maxima compris entre 7 et 12 degrés, selon le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

En soirée, la nébulosité sera assez abondante avec toujours quelques averses possibles. Au cours de la nuit, le temps redeviendra plus sec sur le nord et le centre du pays avec parfois des éclaircies. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité restera plus abondante avec toujours la possibilité d'un peu de pluie ou de quelques averses. La nuit sera douce avec des minima de 6 à 10 degrés. Ce vendredi, les éclaircies seront un peu plus généreuses mais une averse isolée restera possible. Les maxima oscilleront entre 8 et 11 degrés. Ce week-end et en début de semaine prochaine, des passages pluvieux parfois sous forme d'averses sont annoncés. L'atmosphère restera très douce. (Belga)