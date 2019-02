La grève nationale sous un soleil généralisé

(Belga) Mercredi matin, le temps sera sec avec des nuages bas temporairement possibles au nord du pays, indique l'Institut royal de météorologie. Il fera progressivement assez ensoleillé sur l'ensemble des régions, avec des bancs de nuages moyens ou élevés et des maxima de 3°C ou 4°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 10°C ou 11°C en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.

Dans la nuit, le temps restera sec et le plus souvent peu nuageux. Quelques bancs de brouillard ou de nuages se formeront en fin de nuit, tandis que les températures redescendront entre -3°C et +1°C. Le vent sera généralement faible de secteur sud. La journée de jeudi sera sèche et ensoleillée également. Toutefois en matinée, quelques champs de nuages bas et bancs de brouillard givrant seront possibles en Ardenne. Les maxima seront compris entre 7°C et 13°C. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est. Durant les prochains jours, le temps sera doux et très ensoleillé avec d'agréables maxima de 13°C à 14°C. (Belga)