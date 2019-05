La grisaille belge en force ce week-end

(Belga) Samedi après-midi, le temps deviendra doux mais sera instable. Des nuages cumuliformes se formeront, accompagnés de quelques averses par endroits, surtout sur l'est et le sud du pays. Un coup de tonnerre est possible, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront situés entre 16° et 18° en Ardenne ou au littoral, et entre 19° et 21° ailleurs. Le vent sera faible et variable. Sur l'ouest et le nord, le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.

Samedi soir, il y aura encore quelques averses sur l'est et le sud du pays. Dans la nuit, il fera plus sec. En certains endroits, des nuages bas se développeront. Le temps deviendra brumeux avec un risque de brouillard. En Ardenne, quelques averses seront à nouveau possibles après minuit. Le vent sera faible de nord à nord-est, parfois modéré à la mer. Les températures chuteront vers 9° à 12°. Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps deviendra partiellement à très nuageux. Sur le centre et l'est, il fera doux et instable avec le développement de nuages cumuliformes et d'averses orageuses. Sur l'ouest ainsi que sur région côtière, il fera plus frais et parfois brumeux sous les nuages bas en provenance de la Mer du Nord et une rare averse n'y sera pas exclue. Les températures évolueront entre 15° au littoral et 22° en Campine. Le soir, il y aura encore quelques averses orageuses sur le centre et l'est. Lundi, quelques averses seront encore possibles, mais mardi, il fera plus sec et aussi un peu plus frais. Mercredi et jeudi, il fera à nouveau plus doux avec de temps à autres des éclaircies.