La grisaille dominera le ciel encore quelques jours

(Belga) Ce mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou de bruine sur l'ouest et graduellement aussi dans les autres régions. Dans l'est du pays, les précipitations seront toutefois plus faibles et, sur l'extrême est de l'Ardenne, le temps pourrait même rester généralement sec jusqu'en fin de journée, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Il fera également plus doux avec des maxima compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés dans l'ouest, sous un vent modéré de secteur sud à sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie plus marquées sur l'ensemble du territoire. Les minima seront compris entre 2 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent de sud à sud-ouest sera d'abord modéré à assez fort, puis il se renforcera pour devenir assez fort dans l'intérieur, et fort au littoral, avec, en fin de nuit, des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Jeudi, le temps sera à nouveau variable avec des averses locales et des maxima de 4 à 10 degrés. Il fera toujours venteux avec des rafales. Les jours suivants, il y aura encore des périodes de précipitations mais le temps sera toujours assez doux avec parfois assez bien de vent. (Belga)