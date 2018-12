La grisaille et la pluie domineront le ciel jusqu'à dimanche au moins

(Belga) Le ciel sera encore très nuageux ce vendredi, avec de faibles pluies ou bruines par intermittence. A la mi-journée, une zone de précipitations abordera le pays par l'ouest et s'enfoncera progressivement vers l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies pourront se dessiner en fin de journée sur l'ouest. Comprises entre 8 et 12 degrés en matinée, les températures chuteront de 2 ou 3 degrés cette après-midi, sous un vent de sud-ouest assez fort, à fort à la Côte.

Pendant la nuit, la nébulosité sera variable et accompagnée d'averses, surtout en Wallonie et à la Côte. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations revêtiront un caractère hivernal. Le vent soufflera toujours fort, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70km/h. Les minima se situeront entre 2 et 8 degrés. Samedi, la journée sera à nouveau marquée par un temps venteux et perturbé par les précipitations, surtout dans l'est du pays. Ailleurs, la pluie reviendra par l'ouest en soirée. Le thermomètre affichera entre 6 et 11 degrés. Dimanche, de nouvelles averses arroseront le territoire. Le temps deviendra également plus frais. En début de semaine prochaine, les averses se feront plus rares. Les maxima oscilleront entre 7 ou 8 degrés lundi et 5 ou 6 degrés mardi. (Belga)