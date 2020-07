La journée de mardi illuminée par les rayons de soleil

(Belga) De larges éclaircies baigneront de soleil de nombreux endroits de Belgique mardi matin, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages cumuliformes se développeront ensuite, pouvant donner lieu à une ondée locale mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Le thermomètre affichera 16 degrés en Hautes-Fagnes et grimpera jusqu'à 22 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré, voire assez fort au littoral.

Les nuages s'accumuleront mardi soir et pendant la nuit, avant l'arrivée d'une zone de pluie qui tombera surtout sur la Flandre. Le sud-est et la zone frontalière avec la France devraient rester au sec. Les minima oscilleront entre 7 et 15 degrés. Une perturbation traînera ses gouttes sur la Belgique mercredi. Le nord subira des pluies parfois modérées et continues tandis que le sud sera mouillé par intermittence. L'extrême sud pourrait même rester au sec une bonne partie de la journée. Les températures seront comprises entre 16 et 22 degrés, sous un vent modéré. De la pluie sera au programme de jeudi et vendredi tandis que le week-end s'annonce plus sec. (Belga)