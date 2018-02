La météo aujourd'hui et demain: "Encore un magnifique lever de soleil sur Wasseiges, que du bonheur!"

Comme hier, une personne nous a fait parvenir un splendide réveil du soleil, qui survient de plus en plus tôt, jour après jour. "Encore un magnifique lever de soleil ce matin sur Wasseiges (province de Liège), trop beau et que du bonheur", s'est-il réjoui.

Le temps sera froid mercredi, avec un ciel partiellement nuageux sous un vent piquant de secteur nord-est qui accentuera l'impression de froid, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre n'affichera pas plus de 0 ou 1° en Hautes Fagnes et 4 ou 5° en plaine.



La nuit de mercredi à jeudi restera bien froide, avec un gel généralisé et un ciel généralement peu nuageux. Le mercure oscillera entre -1° à la mer et -7° en Hautes Fagnes. Le vent, généralement modéré, soufflera de direction nord-est.La journée de jeudi baignera sous le soleil, avec un vent soutenu d'est à nord-est qui renforcera l'impression de froid. Les températures maximales seront comprises entre 0 et -2° sur les hauts plateaux de l'Ardenne et entre 3 et 4° en plaine.Le temps restera froid et ensoleillé vendredi et pendant le week-end.