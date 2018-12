La météo de cette semaine: pluie et vent s'en vont, le FROID arrive

Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec encore un risque d'averses, surtout sur le nord-est du pays et en Ardenne. Des précipitations à caractère hivernal seront toujours possibles en Hautes-Fagnes. Les températures maximales oscilleront entre 2°C et 8°C. Le vent d'ouest à nord-ouest sera généralement modéré dans l'intérieur et temporairement encore assez fort à la mer.

Mardi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Des averses pourront encore se produire surtout à la mer et dans le nord-est du pays. En Hautes-Fagnes, un peu de neige pourra tomber. Les maxima varieront de 1°C à 5°C au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 6°C et 8°C ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur ouest.

Mercredi matin, des nuages bas et brumes seront d'abord attendus. Ensuite, de belles éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Il fera sec. Les maxima varieront entre 2°C en Ardenne et 5°C à la mer.

Jeudi et vendredi, l'IRM (Institut royal de météorologie) prévoit un soleil généreux, même si des nuages bas tenaces pourront déborder sur le territoire depuis le nord-est. Le temps deviendra froid avec des gelées nocturnes généralisées. Jeudi, les maxima avoisineront les 3°C dans le centre et vendredi autour de 1°C.