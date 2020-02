Pas de répit après le départ de Dennis: voici les prévisions météo de la semaine

La tempête Dennis a atteint la Belgique ce dimanche après-midi. Elle doit quitter le pays par l'Est vers 23h. Le vent restera cependant bien présent sur le territoire durant une bonne partie de la semaine. "Lundi il y aura encore des rafales entre 70 et 80 km/h. Puis toujours des rafales entre 50 et 70 km/h, donc pas de calme", a indiqué le météorologue et présentateur David Dehenauw dans le RTL INFO 19H.

Les prévisions en détail pour la semaine

Lundi, la nébulosité sera variable avec des averses, principalement dans l'après-midi. Un coup de tonnerre et du grésil ne sont pas exclus, surtout à la côte et en Ardenne. Maxima de 5 degrés en Hautes Fagnes à 9 ou 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort, à la mer parfois fort, de sud-ouest. Pointes de 60 à 75 km/h.

La nuit de lundi à mardi, quelques averses seront possibles dans le sud du pays, éventuellement hivernales en Ardenne. En Flandre, le temps restera probablement sec avec de larges éclaircies. Minima de 1 à 3 degrés en Haute Belgique et de 4 à 6 degrés ailleurs. Vent d'ouest-sud-ouest modéré à assez fort, au littoral fort, avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Mardi en matinée, des éclaircies seront présentes sous un temps généralement sec surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, la nébulosité sera plus abondante avec un risque d’ondées qui pourront être temporairement hivernales. En journée, le risque d’ondées s'étendra à toutes les régions. Durant la nuit suivante, une ligne d’averses atteindra notre pays depuis l'ouest. Les maxima varieront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest.

Mercredi, l'instabilité sera plus marquée. En matinée, la ligne d'averses arrivée la nuit, transitera sur le pays vers l'est avec des averses qui pourront avoir un caractère hivernal. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Après midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Maxima de 2 à 7 degrés. Vent généralement modéré de secteur ouest, s'orientant au sud-ouest.

Jeudi, la nébulosité restera abondante avec d'abord un peu de pluie et un risque d'ondées ensuite. En soirée ou la nuit, une zone de pluie plus active transitera sur le pays. Maxima entre 5 et 10 degrés. Vent généralement assez fort de sud-ouest.

Vendredi, amélioration temporaire avec par moments des éclaircies sous un temps sec, mais qui restera venteux. Maxima de 4 à 10 degrés. Vent de sud-ouest modéré à assez fort.

Samedi, la nébulosité restera abondante avec un risque de pluie. Maxima dans le centre autour de 10 degrés. Vent de sud-ouest modéré à assez fort.

Dimanche, le ciel devrait rester nuageux avec toujours un risque de pluie bien présent. Maxima dans le centre proche de 11 degrés. Le vent restera soutenu.