La météo nous réserve du soleil et un temps doux

Mardi après­-midi, il fera sec et assez ensoleillé excepté dans l'ouest et le sud du pays où de nombreux nuages élevés rendront encore le ciel laiteux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés dans le centre, sous un vent modéré à assez fort. Mardi soir et pendant la nuit, le temps sera sec, calme et serein.

Mercredi, il fera beau et doux. On attend des valeurs comprises entre 14 degrés en Haute Ardenne et 19 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de secteur nord­-est. Jeudi, la journée sera à nouveau ensoleillée, malgré la présence de quelques voiles d'altitude l'après­-midi. Les maxima pourront grimper jusqu'à 21, voire 22 degrés dans le centre. Une brise de mer se lèvera sur le littoral l'après­-midi. Ailleurs, il n'y aura pratiquement pas de vent. Vendredi, le soleil sera à nouveau bien présent même si par moments quelques champs de nuages moyens et élevés pourront traverser le ciel. Le temps restera sec et sera particulièrement agréable avec des maxima de 18 degrés à la mer à 22 ou 23 degrés dans le centre du pays.