La nébulosité accompagnera les dernières courses de Noël dimanche

(Belga) La nébulosité sera variable à localement abondante dimanche après-midi, accompagnée de quelques averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 6 à 8°C en Ardenne et 9 à 11°C ailleurs.

Des averses localisées restent prévues dimanche soir mais aussi des éclaircies, qui deviendront parfois assez larges. Le temps devrait rester sec pendant la nuit mais les nuages prendront au fur et à mesure le dessus depuis le sud-ouest. Les nuages bas pourront aussi réduire la visibilité en Ardenne. Les minima oscilleront entre 3 et 7°C. La journée de lundi sera ponctuée par des périodes de pluie ou de bruine, sous un ciel très nuageux. L'est bénéficiera d'un temps encore sec en matinée. La douceur restera de mise, avec 6°C en Hautes-Fagnes et 12°C à la mer. Le vent soufflera de manière modérée à assez fort, voire même fortement au littoral. Des rafales de 60 à 65 km/h, voire davantage localement, seront possibles. Le vent restera soutenu en soirée, qui sera marquée par les pluies et la bruine. Les précipitations s'intensifieront pendant la nuit, à partir de l'ouest. Un front ondulant très actif donnera lieu mardi à un temps couvert et très pluvieux pendant toute la journée. Les températures resteront douces, avec jusqu'à 14°C en plaine. Le vent continuera de souffler jusqu'à 50 ou 60 km/h. Un temps plus froid est attendu à partir de jeudi, qui sera une journée de transition. De la neige pourra même s'accumuler de quelques centimètres pour la nuit du réveillon de Noël sur les sommets, en Hautes-Fagnes. (Belga)