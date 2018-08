La nébulosité en hausse au fil de la journée

(Belga) Dimanche après-midi, le soleil cédera progressivement la place à des bancs de nuages élevés puis moyens de plus en plus épais, selon les prévisions de l'IRM. La pluie abordera la région côtière en fin d'après-midi puis s'enfoncera sur le pays en soirée. Maxima proches de 16 degrés dans les Hautes Fagnes, de 18 degrés le long du littoral et entre 19 et 21 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort, avec des pointes de 40 à 50 km/h.

En début de nuit, les pluies toucheront toutes les régions. En seconde partie de nuit, la nébulosité restera abondante mais les pluies se feront plus éparses. Les températures redescendront entre 11 et 15 degrés. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort dans l'intérieur du pays et fort le long du littoral. Il tournera ensuite entre l'ouest et le sud-ouest le long du littoral. Les pointes atteindront 50 à 60 km/h dans l'intérieur du pays et 70 km/h le long du littoral. Lundi, la journée débutera par un ciel encore assez nuageux et parfois accompagné d'une ou l'autre petite averse. Le temps redeviendra plus sec l'après-midi avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Maxima de 17 degrés dans les Hautes Fagnes à 21 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré à parfois assez fort, en bord de mer assez fort à parfois fort, d'ouest à sud-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h. (Belga)