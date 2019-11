La NEIGE arrive en Belgique: où et quand? La réponse de David Dehenauw (vidéo)

Que nous réservent les prochains jours en termes de prévisions météo ? David Dehenauw, météorologue, répond au micro de RTL INFO.

"Ce soir et cette nuit, il fera sec partout en Belgique. Mais il faut se méfier des températures négatives au sol, donc avec un risque de plaques de givre, avertit le météorologue David Dehenauw au micro de RTL INFO. On peut généraliser sur la Wallonie ce soir et cette nuit. Et puis demain, à partir de 10/11h, les premiers flocons vont arriver dans l'extrême sud-est du pays. La zone neigeuse va ensuite se propager vers le nord. Une bonne partie de la province du Luxembourg sera recouverte par la neige, et localement des accumulations de 1 à 5 cm jusqu'à demain soir, aussi dans la vallée du Viroin, la région de Beauraing, peut-être aussi la partie sud-est de Liège, donc la région de Saint-Vith, et certainement le Grand-Duché du Luxembourg. Si on continue, pour la nuit de dimanche à lundi, il y aura encore peut-être localement quelques centimètres pour arriver à un total de 5 à 8 ou 10 cm. Ça se limite à la province du Luxemboug, la vallée du Viroin et peut-être le sud de Liège, mais pas vraiment le signal de Botrange."