La neige attendue dans d'autres régions? Voici les prévisions de Sephan van Bellinghen

La neige est arrivée en Belgique, mais elle est tombée uniquement sur les hauteurs. Va-t-elle toucher d'autres régions ? Stephan van Bellinghen, présentateur météo, a répondu à cette question dans le RTL INFO 13h.

La neige va-t-elle tomber ailleurs que sur les hauteurs de la Belgique ? Stephan van Bellinghen, présentateur météo: "On aura encore quelques averses cet après-midi, principalement sur l'ouest et certainement en Ardenne. En fait, notre pays se trouve entre deux systèmes, deux grosses dépressions. Il y en a une qui se déplace vers l'est, une autre qui va rester centrée sur l'Europe. Cet après-midi, deux zones de précipitations associées à cette dépression vont toucher le pays. La première, de faible intensité, qui va toucher le sud et une autre, un peu plus active, qui va arriver sur l'ouest. Là, on aura un petit peu de neige fondante, un peu de grésil, avec des maxima de 0 à 7 degrés. Ce soir et cette nuit, on aura encore de faibles chutes de neige, neige fondante ou grésil sur l'ouest, toujours quelques flocons de neige qui pourraient tenir en Ardenne au-dessus de 400 mètres. On pourrait donc avoir 2 ou 3 cm de neige fraiche qui vont s'ajouter à la couche déjà existante. Attention cette nuit, les routes vont être glissantes avec des plaques de givre et parfois une visibilité limitée."

Ce n'est pas fameux

Cette météo va-t-elle nous accompagner toute la semaine ? "Demain, on aura encore de la grisaille. Le vent qui se renforce du nord à la mer, de nouveau avec cette perturbation qui va revenir s'enfoncer à l'intérieur, avec quelques averses hivernales et puis pour lundi, même type de temps, légèrement mieux, des nuages bas. Mardi plus doux mais une nouvelle zone de pluie va traverser le pays. Ce n'est pas fameux."