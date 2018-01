La neige est là et s'accumule sur les routes du sud du pays

Comme prévu, la neige est tombée sur le sud du pays. "Mais où sont les chasse-neige par ce temps ? Nous sommes partis de Visé vers Malmedy et aucun dégagement sur les autoroutes ! Encore pire sur le retour !", commentent Coralie et Jason via le bouton orange Alertez-nous. Un autre utilisateur de l'application RTL INFO nous indique que la nationale quatre est impraticable entre Marche et Liège.





Prudence

L'IRM a lancé un avertissement pour plusieurs régions du sud du pays pour des risques liés à la neige et aux plaques de glace. Entre 5 et 10 centimètres de neige devraient s'accumuler dans la province du Luxembourg, entre 0 et 5 cm dans les provinces de Namur, Liège et du Hainaut et entre 0 et 1 cm dans le centre du pays et la province du Limbourg.

En soirée, nous prévoyons encore des précipitations, toujours à caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse, de pluie ou temporairement de neige fondante sur le centre et sous forme d'averses de pluie sur l'ouest. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec sur la plupart des régions. Des chutes de neige persisteront toutefois sur les sommets de l'Ardenne. Une averse sera également possible dans la région côtière. En Basse et Moyenne Belgique, la nébulosité deviendra variable. En Haute Belgique, les nuages bas seront tenaces.

Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés sur le sud du pays, et entre 0 et 3 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, et à la côte parfois assez fort.





Encore de la neige ce dimanche

Ce dimanche matin, à l'exception de quelques flocons en Hautes-Fagnes, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement à très nuageux. Dans le courant de l'après-midi, des précipitations toucheront les régions proches de la frontière française, et s'étendront ensuite lentement aux autres régions. Ces précipitations seront généralement sous forme de neige ou de neige fondante sur le sud du pays, et de pluie ailleurs. Sur le nord-est du territoire, le temps devrait néanmoins rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 0 et 5 degrés. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest; il reviendra ensuite progressivement au secteur sud à sud-est et deviendra modéré.

Dans la province du Luxembourg, l'IRM prévoit entre 2 et 6 cm de neige, entre 0 et 4 cm dans les provinces de Namur, Liège et du Hainaut, et entre 0 et 1 cm dans le centre du pays et la province du Limbourg.