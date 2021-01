La NEIGE fait une nouvelle offensive sur notre territoire: voici vos photos et vidéos

Une zone de neige atteindra l'ouest du pays samedi vers midi. Elle gagnera le centre en milieu d'après-midi et finalement l'est du pays en début de soirée. Elle quittera la Belgique en cours de nuit. À plusieurs endroits du pays, la neige est déjà tombée, offrant ainsi de magnifiques tableaux. Paysages enneigées, jardin transformé en piste de ski, voici les photos et vidéos que vous nous avez transmises via le bouton orange Alertez-nous.

"Neige sur la plage de La Panne", nous écrit Thierry.

"Un petit coucou de Harre."

"Saint-Hubert sous la neige, ça glisse !"