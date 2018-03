La neige perturbe la circulation sur l'A2 avant le Gothard =

(Belga) Les chutes de neige nocturnes en plaine dans le canton d'Uri ont rendu l'A2 impraticable samedi matin. Plusieurs véhicules ont dérapé sur cet axe menant au tunnel du Gothard. L'autoroute a dû être fermée dans les deux sens, le temps que les chasse-neige déblaient.

L'importante liaison routière Nord-Sud a été partiellement rouverte vers 08h00, a indiqué à l'ats un porte-parole de la police cantonale uranaise. Les véhicules ne peuvent cependant emprunter le tunnel du Gothard qu'au compte-gouttes. D'après SRF-Meteo, les précipitations ont été très abondantes en Suisse centrale: sous forme de neige dans les cantons d'Uri, d'Obwald et de Nidwald, et de fortes pluies dans les régions voisines. En raison du risque d'avalanche, plusieurs lignes ferroviaires alpines sont temporairement coupées, notamment entre Zermatt et Disentis ainsi qu'entre Pontresina et Poschiavo, indiquent les CFF et la compagnie Matterhorn-Gotthard Bahn. Selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF, le risque d'avalanche est "fort" en Suisse centrale ainsi qu'au Tessin et dans une partie du Valais. Il est "marqué" dans le reste des Alpes suisses. (Belga)