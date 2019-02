La neige provoque de nombreuses perturbations à l'aéroport de Charleroi: "Des retards de 2 à 3h"

La neige a également perturbé plusieurs vols à l'aéroport de Charleroi ce samedi matin.

"Nous voici bloqués depuis 2 heures dans un avion à l'aéroport de Charleroi où on nous communique toutes les heures que l'attente est prolongée", déplorait Alex vers 9h du matin via le bouton orange Alertez-nous. "Les pistes ne sont pas dégagées, les avions pas préparés, je me demande comment cela se passe dans les pays froids. Ici, il tombe trois flocons et tout est paralysé. Pourquoi nous faire embarquer alors qu'ils savent que rien n'est prêt. On est bien entendu coincé dans un avion Ryanair qui ne propose rien à boire ou à manger... Vive l'organisation!", fustigeait-il.









"L'aéroport ne s'attendait pas à autant de neige"

Le porte-parole de l'aéroport Vincent Grassa confirme plusieurs perturbations au niveau des départs. "Les retards vont de 2 à 3h. Il y a eu des fortes chutes de neige vers 6h30. Entre 5 et 10 cm sur les pistes. L'aéroport ne s'attendait pas à autant de neige et a eu des difficultés à la retirer des pistes. Maintenant, il ne neige plus sur Charleroi. Mais cela aura des conséquences sur tous les vols de toute la journée. Mais pas d'annulation", précise-t-il.

A l'aéroport de Bruxelles, on nous indique qu'il y a quelques perturbations pour les départs. "Il faut compter en moyenne 20 minutes de retard. Cela s'explique par le traitement préventif réalisé sur les pistes pour éviter l'accumulation de neige", ajoute le porte-parole de l'aéroport.



"20min d'attente? Cela fait 2h50 qu'on est bloqué dans l'avion Brussels Airlines sur le tarmac", fustigeait Hervé vers 12h40. "Notre avion est dans la file d'attente pour se faire dégivrer. Le pilote nous annonce toutes les 30 minutes qu'on part dans 15minutes. Un simple verre d'eau et un chocolat (2cm sur 2) ont été servis aux gens. Quelle organisation...! Rien n'a été annoncé avant d'embarquer, une sorte de prise d'otage."