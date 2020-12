La neige provoque quelques embarras de circulation en province de Liège et du Luxembourg

En Ardennes, 5 à 7 cm avec localement 10 cm de neige sont attendus. Dans les autres régions, il s'agira de pluie ou de neige fondante mais, dans les phases les plus intenses, il est possible que le neige tienne temporairement au sol.

Ce jeudi matin, les chutes de neige ont déjà provoqué quelques embarras de circulation. En province de Liège, peu après 6h, un camion s'est retrouvé bloqué par la neige à Jalhay. La circulation se fait malgré tout, renseignait la police fédérale sur son site internet.

En province de Luxembourg, la circulation est considérée comme dangereuse sur la N4, de Bastogne jusqu'à la frontière, en raison d'une fine couche de neige sur la chaussée. Sur la N853, entre Paliseul et Bertrix, plus de 10 cm de neige ont été enregistrés. La circulation est très difficile, écrivait la police fédérale.

Dans le Brabant wallon et en province du Hainaut, les conditions météo ne perturbe pas la conduite. En province de Namur, de la neige est tombée mais aucune répercussion sur la chaussée à l'heure actuelle, précisait la police, peu après 6h du matin.

La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W); du centre Perex et de la Police Fédérale de la route est activée. La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toute les mesures adéquates. À l'heure actuelle aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est envisagée.

Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la route recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier.