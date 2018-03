La neige s'en va, le froid reste

(Belga) Il y aura encore parfois de faibles chutes de neige samedi après-midi, suivies d'un temps plus sec. Il fera froid, avec des maxima proches de 0 degré et un vent glacial de nord-est. Les minima descendront de -3 à -7 degrés. Dimanche, il fera généralement sec mais toujours froid avec des maxima de 2 degrés dans le centre et un vent piquant d'est à nord-est. Lundi, Il fera à nouveau très froid pour la saison. Le ciel sera assez ensoleillé mais encore froid, avec des maxima jusqu'à 4 degrés.

Le vent, modéré à assez fort, restera piquant et renforcera la sensation de froid, avec des températures ressenties entre -1 et -4 degrés au meilleur du jour. Il fera par contre ensoleillé sur la plupart des régions. Mardi à l'aube, les gelées concerneront encore l'intérieur du pays mais épargneront la région côtière. Des averses hivernales évoluant en pluie passeront durant la matinée sur la Belgique. Durant l'après-midi, le temps deviendra sec et graduellement lumineux. Les températures sont en légère hausse, avec des maxima compris entre 2 et 7 degrés. Mercredi, le territoire connaîtra une alternance d'éclaircies et de passages nuageux localement porteurs d'une averse de pluie. Les maxima oscilleront entre 2 et 7 degrés. En fin de semaine et en début de week-end, les gelées nocturnes se retireront peu à peu vers l'Ardenne. Durant ces quelques jours, la Belgique subira l'influence d'une zone dépressionnaire se plaçant au voisinage des îles Britanniques: des zones pluvieuses ou des lignes d'averses traverseront régulièrement le pays. Entre deux perturbations, les éclaircies resteront timides. Les maxima avoisineront les 8 ou 9 degrés dans le centre. (Belga)