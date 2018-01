La neige tombe bien en Ardenne: voici où vous pouvez aller skier dès ce samedi après-midi

La neige tombe en Ardenne depuis ce samedi matin et le sol est couvert d’un joli manteau blanc. "La neige tombe depuis tôt ce matin et cela devrait durer jusque tard dans la nuit, notamment sur les hauteurs du pays, au-dessus de 500 mètres en tout cas, il devrait tomber entre 5 et 10 centimètres et en accumulation, on atteindra quasiment les 20 centimètres de neige, de quoi donner envie aux promeneurs et aux skieurs de venir", a rapporté Samuel Ledoux en direct du Signal de Botrange dans le RTLinfo 13H.





De la neige et de la neige fondante ailleurs



Sur les autres régions du pays, en-dessous de 500 m, il devrait également neiger, mais nettement moins, entre deux et cinq centimètres. A Bruxelles aussi la neige tombe depuis plusieurs heures, mais elle est sous forme fondante. Rien d’important qui pourrait occasionner des embarras de circulation. On recommande tout de même la prudence parce qu’il y a du brouillard à certains endroits, notamment en Haute-Ardenne et ce soir et cette nuit il va geler, des plaques de verglas pourraient donc se former.





Profitez du ski



Grâce à ces chutes de neige, des pistes de ski sont déjà ouvertes ce samedi en Ardenne. "Nous avons ici sur le Haut Plateau fagnard trois loueurs qui sont déjà ouverts et certains autres vont surement ouvrir également en fonction des accumulations neigeuses, donc demain nous pouvons espérer qu’une grande partie des loueurs de skis de fond seront ouverts", a détaillé Adeline Godfirmon, du parc naturel des Hautes-Fagnes-Eifel. Le Centre de ski Losheimergraben, le Ski Signal de Botrange et le ski Baraque Michel sont actuellement ouverts.



Outre le ski de fond, les touristes et sportifs peuvent également s’adonner aux joies de la luge, des raquettes et des balades.



> LES CENTRES DE SKI OUVERTS